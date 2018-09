© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sadio Mané, esterno offensivo senegalese del Liverpool, ha raccontato un episodio relativo alla propria infanzia ai microfoni di Bleacher Report: "Sono nato in un villaggio dove non c'è mai stato un calciatore che ha partecipato a grandi campionati. Ricordo che quando ero piccolo, i miei genitori pensavano che dovessi studiare per diventare insegnante. Pensavano che il calcio fosse una perdita di tempo e che non sarei mai arrivato ad alti livelli. Erano quindi contrari e non ci hanno mai creduto fino al giorno in cui ho firmato il mio primo contratto da professionista. Per loro fu incredibile. Non è stato facile, ma volevo realizzare il mio sogno di diventare un calciatore. Ho dato tutto. A un certo punto non avevano più scelta e quindi hanno iniziato ad aiutarmi. Alla fine ha funzionato, oggi sono tutti orgogliosi".