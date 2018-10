Liverpool, Mane: "Serviva tanta pazienza, felice per il risultato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo arrivato contro il Cardiff, l'attaccante del Liverpool Sadio Mane ha commentato così la vittoria dei Reds: "Felice per il risultato e la prestazione della squadra, abbiamo rischiato nel secondo tempo ma alla fine abbiamo controllato la gara, provato a spingere e segnato due volte alla fine per chiudere la gara. Una squadra come questa non è mai facile da affrontare, a volte bisogna essere pazienti, cercare di non perdere la palla, alla fine abbiamo segnato quattro gol e meritavamo di vincere".