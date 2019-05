Liverpool, Mané sul Real Madrid: "Fa piacere ma sono già in un top club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sadio Mané non chiude le porte a un futuro al Real Madrid, seppur concentrato sul presente tra le file dei reds. L'attaccante del Liverpool, in occasione dell'Open-day riservato ai media in vista della finale di Champions League contro il Tottenham al Wanda Metropolitano di Madrid, ha risposto a chi gli ha chiesto dell'interesse dei blancos. "E' un piacere sapere che il Real sia interessato a te, però sono in forza ai reds. Sono già in un grande club", le parole del calciatore a disposizione di Jurgen Klopp.