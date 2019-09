© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sadio Mané, attaccante del Liverpool, prima della sfida con lo Sheffield United è intervenuto ai microfoni di BT Sport: "Se vogliamo vincere la Premier League non ci sono mai partite facili, vittorie facili. Bisogna essere costanti, per tutta la stagione. Questa è una delle cose che ho più imparato nel passato, come ad esempio lo scorso anno. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così".