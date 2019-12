© foto di Imago/Image Sport

La marcia del Liverpool in Premier League sembra inarrestabile. I Reds hanno rifilato 5 reti all'Everton ed hanno conquistato la quattordicesima vittoria stagionale su quindici giornate di Premier. Un solo pareggio, per il resto solo vittorie per la squadra di Klopp che dopo aver perso il titolo per un punto la passata stagione, quest'anno non vuole fare sconti a nessuno. Solo il Leicester prova a tenere il passo, anche se le Foxes sono staccate di ben 8 punti. Sono addirittura 11 le lunghezze che separano il Livervpool dal Manchester City di Guardiola, terzo in classifica.