Liverpool, Markovic cerca casa: ritorno all'Anderlecht oppure PAOK

Lazar Markovic è ad un passo dal trovarsi una nuova sistemazione per il futuro. L'esterno serbo, ai margini della rosa del Liverpool nella quale è rientrato dopo il periodo trascorso in prestito all'Anderlecht. Come riferito da Sky Sports UK, proprio i belgi sono interessati a riportarlo in squadra entro la fine della finestra di trasferimento. Sul calciatore però ci sono anche i greci del PAOK.