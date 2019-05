© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joel Matip, difensore tedesco del Liverpool, parla a quattro giorni dalla finale Champions contro il Tottenham in conferenza stampa. "Faremo di tutto per vincere. Siamo carichi, freschi, ci siamo allenati bene. Lo stesso, però, vale per loro ma siamo cresciuti tanto. Kane? Non importa chi ci sarà. Difenderemo a tutta in ogni caso".

Sulla formazione. "Credo in me stesso, è un'opportunità quella di giocare e dobbiamo, devo sfruttarla. Abbiamo qualità, non importa se dovremo dare il nostro apporto dal 1' o dalla panchina".