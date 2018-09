Liverpool, Milner: "A volte devi vincere anche giocando male"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Leicester, il giocatore del Liverpool James Milner ha detto: "

"Non è stata una buona prestazione da parte nostra in molti aspetti, davvero: pressing, difesa, gestione della palla. È stato un duro lavoro. Ma questo non toglie niente agli avversari, sono una buona squadra e lo hanno dimostrato. Sapevamo che sarebbe stato difficile ma a volte devi vincere anche giocando male.

C'è ancora molto da migliorare e dobbiamo migliorare dopo la pausa internazionale. Speriamo che tutti tornino a pieno titolo".