© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Milner non è così sicuro di continuare la sua carriera al Liverpool. Non tanto per la sua volontà, visto che l'esperto centrocampista classe '86 si legherebbe a vita ai Reds, quanto per i piani del club, che ancora non gli ha proposto il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno. Ecco perché, come riporta il Daily Express, Milner potrebbe presto iniziare ad ascoltare le sirene della sua ex squadra: il Leeds.