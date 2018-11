Liverpool, Milner: "Buon punto ma dobbiamo essere più cinici"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato in casa dell'Arsenal, James Milner si è detto deluso dal risultato ottenuto dal : "Quando sei deluso da un punto conquistato in casa dell'Arsenal è una cosa positiva, abbiamo creato molte occasioni e avremmo potuto segnare più gol ma è un'altro modo di vedere la gara. Vogliamo essere entusiasmanti e giocare un buon calcio e lo faremo sempre con i giocatori che abbiamo ma nei grandi match non si può sempre contare sul segnare due o tre gol per vincere una partita. Alla fine è un buon punto, ma dobbiamo trovare un modo per essere più cinici in queste gare".