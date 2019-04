© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al fianco di Jurgen Klopp, in conferenza stampa per il Liverpool, si è presentato James Milner. Queste le sue parole in vista della gara di ritorno col Porto: "Cosa mi aspetto dal Porto? Vogliamo concentrarci solo su noi stessi, perché è ciò che possiamo controllare. L'aver raggiunto tante finali ci aiuterà, queste situazioni ad alta pressione ci hanno fatto crescere come gruppo. Quello che faremo sarà entrare in campo con la stessa mentalità vista durante tutta la stagione. All'interno della squadra c'è molta fiducia, al di là del bel gioco è questo quello che mi fa ben sperare".