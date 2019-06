© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fresco vincitore della Champions League con il Liverpool, Alberto Moreno lascerà la Premier League. In scadenza di contratto, non ci sarà rinnovo e questo è già noto da tempo. L’esterno spagnolo avrebbe una preferenza per il futuro: “Per il prossimo anno non chiudo le porte a nessun paese, ma tornare in Spagna sarebbe speciale e mi piacerebbe star vicino alla famiglia e agli amici. Ma tutte le porte sono aperte”.