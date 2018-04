Liverpool, nessun contatto col Real. E Salah può essere blindato

© foto di Imago/Image Sport

Nelle scorse ore è circolata l'indiscrezione circa una possibile offerta da 200 milioni del Real Madrid per Mohamed Salah. Secondo quanto raccolto da Sky Sport UK fra le due dirigenze al momento non ci sarebbe stato alcun contatto in merito, anche perché la ferma intenzione del Liverpool è quella di trattenere l'egiziano e, verosimilmente, di rinnovargli il contratto al termine della stagione.