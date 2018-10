Liverpool, nessun tiro in porta contro il Napoli: non accadeva da sei anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessun tiro in porta per il Liverpool contro il Napoli nella gara di Champions League di mercoledì sera al San Paolo. Come sottolineano i media inglesi, non accadeva dalla bellezza di sei anni ai reds di chiudere una partita senza una conclusione verso il bersaglio. Un dato che sottolinea ancora di più la capacità della formazione di Carlo Ancelotti di bloccare il gioco di una squadra di altissimo livello.