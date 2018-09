Liverpool, niente di grave per van Dijk. Klopp: "Solo un livido"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sfida contro il Southampton, Virgil van Dijk è stato visto ad uscire zoppicando ma Jurgen Klopp ha assicurato che non si tratta di nulla di grave: "Aveva già avuto un livido nelle costole prima del match con il PSG, che è molto scomodo e ha preso un altro colpo lì. Non è bello, ma non dovrebbe essere troppo serio, dovrebbe essere assolutamente ok, si spera, non ho sentito niente di diverso".