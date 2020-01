Cambia lo sponsor tecnico sulle maglia del Liverpool campione d'Europa e del Mondo in carica. A partire dalla prossima stagione i Reds vestiranno, infatti, il "baffo" della Nike al posto della New Balance. Un accordo pluriennale ufficializzato questa mattina dalla società inglese con un comunicato.

#LFC announces multi-year partnership with Nike as official kit supplier from 2020-21. https://t.co/eqJlwZat12

— Liverpool FC (@LFC) January 7, 2020