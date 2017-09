Liverpool, no alla clausola rescissoria per Emre Can: stallo sul rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tiene banco in casa Liverpool il futuro di Emre Can. Ad un passo dall'addio nel recente mercato estivo e col contratto in scadenza, il 23enne centrocampista sta parlando con la dirigenza dei Reds per capire i margini per un eventuale rinnovo. La volontà da parte del Liverpool di non inserire alcuna clausola rescissoria sta però frenando le trattative. A riportarlo è il Daily Star.