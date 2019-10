© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la EFL ha annunciato di aver multato il Liverpool di 200.000 sterline (di cui 100.000 "sospesi" fino alla fine della prossima stagione, che il club inglese pagherà in caso di recidività) per aver violato il regolamento della Carabao Cup e aver mandato in campo un calciatore non schierabile contro il Milton Keynes Dons lo scorso 25 settembre. Il Liverpool non aveva ricevuto il transfer per il giocatore Pedro Chirivella Burgos, che è rientrato dal prestito all'Extremadura. Dopo aver studiato attentamente il caso, il Consiglio ha deciso di non escludere i Reds dalla competizione per la presenza di diverse attenuanti.