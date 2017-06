Liverpool, non si molla Emre Can: trattative incessanti per il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool non molla Emre Can. Come riportato dal Daily Mail, i Reds non sembrano voler perdere il centrocampista tedesco, ambito anche dalla Juventus, e per questo starebbero lavorando al rinnovo di contratto. Il 23enne ha un solo anno di contratto rimanente e le discussioni per il possibile rinnovo vanno avanti in maniera incessante. Al momento, però, le parti appaiono ancora abbastanza distanti.