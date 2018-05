Liverpool, non solo Salah: Firmino quest'anno ha portato 42 reti

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Salah. Il Liverpool, avversario della Roma nel ritorno della semifinale di Champions in programma domani all'Olimpico, è molto di più. È anche, per esempio, Roberto Firmino. Un dato interessante circa l'importanza dell'attaccante brasiliano nello scacchiere di Klopp arriva dal profilo Twitter OptaJoe: Firmino, in questa stagione, ha portato infatti ai Reds ben 42 gol con 27 reti e 15 assist. Il doppio di quanto fatto negli ultimi due anni, insieme.