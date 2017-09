Liverpool, nuova missione per Klopp: recuperare Coutinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Missione recupero". Come scrive il Daily Star questa mattina, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp in questi giorni avrà il difficile compito di recuperare psicologicamente Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano, ex Inter, sarebbe infatti rimasto molto deluso dalla sua mancata cessione al Barcellona. I colloqui col tecnico, intanto, sono già iniziati.