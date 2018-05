Liverpool, nuovo premio per Salah: calciatore dell'anno per la stampa

© foto di Imago/Image Sport

Nuovo premio per Mohamed Salah. L'esterno del Liverpool, autore finora di 43 gol e 15 assist in 48 presenze, è stato infatti nominato "Footballer of the Year by the Football Writers' Association", riconoscimento assegnato dai giornalisti. Sul podio anche Kevin de Bruyne (Manchester City) al secondo posto e Harry Kane (Tottenham) terzo.