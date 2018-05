Liverpool, offerta di 60 milioni per Fekir

La platea di TuttoMercatoWeb.com ha premiato la scorsa settimana il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic come migliore giocatore della stagione. Oggi, il suo agente, Mateja Kezman, parla così della grande annata disputata dal serbo, probabilissimo protagonista al prossimo...

Napoli, per Jorginho nessuna chiamata da Ancelotti: pronto l'addio

Road to Russia 2018 - Tutte le rose delle nazionali in gara

Genoa, accelerata per Radonjic. E si segue sempre Younes

Il triplo salto e un sogno per l'attacco: il punto sul mercato del Parma

Ventura: "Spero la mia carriera non venga scordata per pochi mesi"

Inter, Spalletti: "Icardi? Se pagano la clausola e lui vuole, va via"

Parte l'asta per Chiesa. Il Napoli offre 50 milioni, Rog e un altro giocatore

Lazio, niente sconti per Milinkovic-Savic. In Italia c'è solo la Juve

Juventus, Emre Can sbarcherà in Italia prossima settimana

Fotonotizia: Marcano a Villa Stuart per le viste con la Roma

Futuro Cristante, c'è solo la Roma. E l'Atalanta stringe per Defrel

Secondo quanto riportato da Le Parisien il Liverpool ha offerto 60 milioni di euro al Lione per Nabil Fekir. In merito nei giorni scorsi il presidente dell'OL Jean-Michel Aulas ha precisato che l'affare eventualmente si sbloccherà solamente dopo i Mondiali, considerato che il giocatore è stato convocato dal ct della Francia Didier Deschamps.

