Divock Origi piace anche al Betis Siviglia. Il calciatore 24enne del Liverpool può lasciare la Premier League e il contratto in scadenza nel 2020 non aiuta i reds a trattenerlo ad Anfield. Klopp, dopo la finale di Champions League e le ultime prestazioni, vorrebbe trattenerlo: ci sono però diversi fattori che possono influenzare la scelta del calciatore. In caso di cessione, come riportato da Estadio Deportivo, la società dovrà accontentarsi: al momento il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro.