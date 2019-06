© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Liverpool non ha intenzione di cedere Divock Origi nella prossima estate nonostante il suo contratto sia in scadenza nel giugno del 2020. Anche l'attaccante non pare intenzionato a dire addio ai Reds e proverà a trovare maggiore minutaggio nel corso della prossima stagione. A riportarlo è il Liverpool Echo.