Liverpool, Origi: "Rinnovo? Fatto un primo passo. Presto discuteremo"

Divock Origi e il Liverpool, possibile un rinnovo? L'attaccante belga ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito dal ritiro della Nazionale belga: "Io e il mio entourage discuteremo presto con il club per valutare il futuro. Ora ci sono due partite importanti con il Belgio e voglio pensare solo a quello. Dopo parleremo anche del futuro. So che per il rinnovo un primo passo in avanti è stato fatto, ma per adesso non mi pongo altre domande".