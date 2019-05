© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Barcellona, l'attaccante del Liverpool Divock Origi ha dichiarato: “L'emozione? E’ difficile descriverla. E’ una sensazione fantastica. Un 4-0 al Barcellona, davanti ai nostri tifosi è difficile realizzare quanto successo”.

Per te è stata una notte incredibile.

“Per me è qualcosa di speciale. A me piace il calcio, voglio giocare a modo mio. Se sono in campo do tutto. Sapevo che sarebbe stata una notte speciale, in una stagione speciale. Arrivare in finale è una bella emozione. Sono molto contento”.