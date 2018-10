Liverpool, Origi senza spazio: sul belga gli occhi del Galatasaray

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è spazio per Divock Origi al Liverpool. L'attaccante belga classe 1995, molto probabilmente, dovrà trovarsi quindi una nuova sistemazione a gennaio e il futuro potrebbe portarlo in Turchia. Come riporta Turkish Football, infatti, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino il talento dei Reds, pronto a scommettere su di lui con un'offerta importante nei prossimi mesi.