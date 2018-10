Liverpool, Origi via a gennaio: ci sono Everton, Galatasaray e Besiktas

Zeman: "Verratti il numero 1 al mondo in regia. Anche meglio di Modric"

Manchester United, Lindelof: "Meritavamo qualcosa in più"

Icardi, l'ex agente: "Al Barça non sarebbe mai arrivato in prima squadra"

Inter, Icardi: "Dobbiamo andare in campo con l'idea di fare tre punti"

Borja Valero: "Mi godo l'esperienza all'Inter. Per me è speciale col Barça"

Inter, Spalletti: "Stasera in campo senza fare calcoli"

Serie A, live dai campi: Genoa, Favilli da valutare. In dubbio Mandragora

Milan, Gattuso: "Con Leo c'è rispetto, ci diciamo le cose in faccia"

De Laurentiis: "Cavani non era nel menù del pranzo col PSG"

Milan, Bakayoko: "Col tempo tornerò quello che avete visto in passato"

Il leader calmo che attacca il Bayern. Per Ancelotti è questione di fiducia

La storia infinita. Cavani-Napoli, ADL ribadisce il solo modo per prenderlo

Divock Origi , attaccante classe 1995, che non sta trovando spazio con il Liverpool, dovrebbe lasciare i Reds durante il mercato di gennaio. Sulle sue tracce, riporta il Sun , ci sono Everton, Galatasaray e Besiktas.

