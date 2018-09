Liverpool, Oxlade-Chamberlain: "Il mio infortunio è serio ma sono positivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Infortunato da vari mesi, Oxlade-Chamberlian ha ammesso che perdersi un anno di calcio non è facile: "E' un infortunio molto serio. Può succedere a chiunque di noi in qualsiasi momento e questo è ovviamente qualcosa che non è mai facile da gestire e superare. Sto cercando di rimanere positivo, questo è il mio carattere. Sento che è il modo migliore per portare avanti le cose. Sono di buon umore e sto migliorando sicuramente".