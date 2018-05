Liverpool, pronti 60 milioni per arrivare al gioiello Pulisic

© foto di J.M.Colomo

Christian Pulisic è il gioiello più desiderato della Bundesliga e stando a quanto riferisce oggi la Bild, l'esterno americano sarebbe il principale obiettivo di Klopp per il mercato estivo: sarebbero pronti infatti 60 milioni di euro per convincere i gialloneri a far partire il proprio talento principale.