Liverpool-Real, rivincita 37 anni dopo. Kennedy fece piangere Boskov

Non sarà una finale inedita, quella fra Liverpool e Real Madrid. Già nel 1981 le due squadre di affrontarono all'atto conclusivo del massimo torneo continentale, quando era ancora chiamato Coppa dei Campioni. Quel Liverpool era il favorito della vigilia, forte dei successi nel 1977 e 1978 e in generale il torneo era cosa inglese, con 5 trofei consecutivi alzati. Quel Real invece non vedeva un trofeo internazionale dal lontano 1966 e si affidava alla guida sapiente di un tecnico jugoslavo, che da lì a qualche anno sarebbe diventato un idolo in Italia, soprattutto per i tifosi della Sampdoria: Vujadin Boskov. Al Parco dei Principi di Parigi la spuntarono i favoriti: altra caratura, altra abitudine a giocare a certi livelli. Partita brutta, decisa a nove minuti dalla fine da Alan Kennedy. 37 anni dopo lo scenario è ribaltato: il Liverpool è l'outsider che cerca di tornare ai vecchi fasti mentre il Real è il dominatore da anni in Europa, e quella partita del 1981 è l'ultima finale europea persa. E anche la partita, c'è da giurarsi, offrirà uno spettacolo ben diverso.

Queste le formazioni che scesero in campo il 27 maggio 1981:

LIVERPOOL: Clemence; Neal, Thompson, Hansen, A. Kennedy; Lee, McDermott, Souness, R. Kennedy; Dalglish (87' Case), Johnson. All. Paisley.

REAL MADRID: Augstin; Garcia Cortés (87' Pineda), Garcia Navajas, Sabido, Camacho; Del Bosque, Angel, Stielike; Juanito, Santillana, Cunningham. All. Boskov.

MARCATORI: 81' A. Kennedy.