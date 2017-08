Liverpool, rifiutata la terza offerta milionaria per Sakho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul futuro del difensore Mamadou Sakho direttamente da Sky Sports Uk. Il Liverpool - si apprende - ha di fatto rifiutato la terza offerta estiva arrivata per il giocatore. In questo caso, a nulla sono serviti i 22 milioni di sterline (più 3 di bonus) offerti dal Crystal Palace per convincere la dirigenza dei Reds, intenzionata a non scendere sotto la soglia dei 30 milioni.