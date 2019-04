© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'assenza di Roberto Firmino contro l'Huddersfield in campionato aveva creato apprensione in casa Liverpool, ovviamente in ottica Champions. Il brasiliano è rimasto fuori per un fastidio all'inguine, ma secondo la stampa britannica l'allarme è rientrato e Firmino sarà disponibile per la sfida di domani sera contro il Barça.