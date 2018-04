Liverpool, Robertson: "È un piacere veder giocare il Manchester City"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andy Robertson, difensore Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City: "Il successo per 4-3 contro il City in Premier League è stata la nostra miglior prestazione stagionale. Li abbiamo pressati a tutto campo e siamo riusciti a sfruttare le nostre occasione: anche domani dovrà essere così. Tutti sanno che i tifosi del Liverpool diventano ancora più rumorosi per la Champions League, e sono certo che sarà così anche domani. Abbiamo bisogno anche del loro aiuto. È un piacere guardare il Manchester City, ma da difensore dico che non sarà facile. Non possiamo perderli di vista nemmeno un secondo, servirà una prova perfetta. Il nostro obiettivo è superare il turno. Quest'anno siamo cresciuti dal punto di vista difensivo e cercheremo di dimostrarlo. Siamo in Champions League e meritiamo di essere qui".