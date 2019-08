Liverpool, Robertson: "Iniziare con un trofeo è fantastico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Liverpool Andrew Robertson ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in Supercoppa contro il Chelsea: "E' stata una partita lunga. Entrambe le squadre volevano vincere, siamo stati bravi noi a farlo. Avevamo perso il Community Shield così ai rigori e siamo stati bravi stasera".

E' un ottimo momento per il Liverpool.

"Abbiamo lavorato tanto l'anno scorso per arrivare alla Champions e quando hai l'occasione di vincere devi andare avanti a vincere. Iniziare così con un trofeo è fantastico, eravamo molto concentrati e siamo stati bravi in campo

Ora quali sono gli obiettivi?

"Dobbiamo cercare di competere su tutti i fronti. Dobbiamo cercare di vincere i prossimi quattro trofei e saremo lì per competere".