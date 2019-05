Liverpool, Robertson: "Klopp ha cambiato l'identità di questo club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andy Robertson, esterno del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Tottenham: "Entrambe le squadre dovranno adeguarsi al caldo spagnolo. Le condizioni sono le stesse per noi e per il Tottenham, non è la prima volta che giochiamo con il caldo."

Un giudizio sul Tottenham? "Non credo che siano sfavoriti. In Premier League è stata sempre durissima contro di loro e ci possono creare dei problemi. Ma anche noi siamo pericolosi e forse sarà la forma di giornata a decidere questa finale".

Quanta pressione c'è sul Liverpool? "Giocare per un club come il Liverpool mette un po' di pressione, abbiamo tifosi in tutto il mondo e vogliamo regalare loro una grande soddisfazione. Speriamo domani di riuscirci. In estate sono arrivati giocatori importanti. Molti di noi però hanno giocato anche la finale di Kiev e cercheremo di usare l'esperienza maturata in quell'occasione".

Sensazioni su Klopp? "Da quando è arrivato, il nostro allenatore ha cambiato l'identità di questo club e ora lo vogliamo ringraziare con un trofeo. Ma non giochiamo solo per lui, giochiamo anche per crescere ulteriormente e per fare felici i nostri tifosi e tutti quelli che lavorano a Melwood".

Cosa pensa di Pochettino? "Pochettino è stato in grado di far crescere il Tottenham alla grande. Moura è stato un eroe contro l'Ajax, è un giocatore fantastico che abbiamo già affrontato e che cercheremo di frenare".