© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andy Robertson, capitano del Liverpool, ha parlato al sito ufficiale del club per fare un punto su quanto accaduto nel 2019 e su cosa si aspetta per il 2020: "Il 2019 è stato incredibile. Tutti i tifosi si ricorderanno quest'anno, ma anche per noi è stato un anno indimenticabile. Il 2020 sarà difficile ma siamo messi bene sia in Premier che in Champions. Spetta a noi continuare i successi della stagione passata così che il 2019 non sia l'unico anno da ricordare per questo gruppo".