Liverpool, Salah: "Abbiamo temuto per le nostre gambe"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel post gara della sfida contro il Monterrey l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha criticato l’atteggiamento aggressivo dei messicani e l’operato del direttore di gara: “Sicuramente è stata una partita dura, loro sono stati molto aggressivi nei nostri confronti. Noi ci teniamo alle nostre gambe, ma all’arbitro sembrava non importasse. Non sono qui per lamentarmi, dico solo che alla fine la nostra qualità ci ha premiato meritatamente”.