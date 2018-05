Liverpool, Salah ammette: "I paragoni con Messi e CR7 non mi piacciono"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mohamed Salah ormai deve fare spesso i conti con i paragoni con Messi e Cristiano Ronaldo ma ha ammesso che non gli piace essere accostato a questi due giocatori: "Non voglio dire di essere felice di questo genere di confronti. Ognuno di loro è stato al livello più alto per 10 o 11 anni e il loro livello di prestazioni è stabile. Ho bisogno di mantenere alti i miei livelli di prestazioni per molte stagioni. Spero di poterlo fare. Sono grandi giocatori e spero di essere felice di questi confronti in futuro".