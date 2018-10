Liverpool, Salah: "Bello segnare 50 gol in Premier, conta aiutare la squadra"

© foto di Imago/Image Sport

L'attaccante del Liverpool Momo Salah ai microfoni di BT Sport ha commentato la vittoria ottenuta in casa dell'Huddersfield: "E 'stata una partita difficile, ma alla fine abbiamo ottenuto i tre punti, la cosa più importante. Alla fine abbiamo dovuto combattere ma lo sapevamo. Gol numero 50 in Premier League? È una bella sensazione, come ho detto, la cosa più importante è aiutare la squadra a ottenere il risultato e ora siamo sulla buona strada. Non mi preoccupava il digiuno da gol, la cosa più importante è la squadra, quindi fintanto che li aiuto a ottenere il risultato non sono preoccupato. Abbiamo avuto quattro o cinque giocatori che erano titolari nella squadra per la prima volta. Tutti noi siamo allo stesso livello, quindi dobbiamo combattere per il nostro posto".