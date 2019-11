© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mohamed Salah e Andrew Robertson salteranno la partita del Liverpool contro il Crystal Palace: entrambi i giocatori sono infatti infortunati alla caviglia e non hanno giocato con le rispettive Nazionali. Un riposo che non è servito per essere presenti sabato Selhurst Park. Anche Joel Matip non sarà della sfida: il difensore non ha ancora smaltito il problema alla caviglia rimediato contro il Manchester United un mese