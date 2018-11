Liverpool, Salah: "Giocare con i Reds un sogno che si è avverato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato al sito ufficiale del club inglese del legame che lo lega alla squadra di Klopp: "I Reds sono famosi in tutto il mondo, hanno tanti sostenitori in Medio Oriente. Io ne ho sentito parlare quando avevo 10 o 11 anni. Quando giocavo alla Playstation, il più delle volte, sceglievo il Liverpool. A quei tempi non avrei mai immaginato di poter essere qui un giorno, ma era il mio sogno. Quando arrivai in Europa, al Basilea, avevo solo questo obiettivo in mente: c'era stata un'altra opportunità in passato ma non trovammo l'accordo".