Liverpool, Salah ha deciso: rinnovo da Faraone e niente futuro Real

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

No all'addio, no al Real Madrid. Secondo il Mirror, Mohamed Salah non vuole 'seguire' le orme di Philippe Coutinho salutando il Liverpool in estate. I Reds preparano il maxi rinnovo da 200mila sterline a stagione ma la decisione dell'egiziano di restare sulle rive del Mersey sembra già presa.