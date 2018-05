Liverpool, Salah il migliore della Premier: "L'obiettivo era tornare qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Momo Salah è stato premiato come miglior giocatore dell'anno in Premier League e ha ammesso che aver fatto bene nel campionato inglese è stata una soddisfazione personale: "Sono molto felice, è un onore vincere questo premio. Mi è sempre venuto in mente di tornare in Premier League per dimostrare il mio valore alla gente che mi ha criticato la prima volta che non ho avuto fortuna qui. E' sempre stato il mio obiettivo avere successo in Premier League. E' un vero onore vincere questo premio per gli africani e le persone arabe. Sono molto contento e orgoglio, spero che non sia l'ultimo".