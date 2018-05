Liverpool, Salah: "Il mio futuro? Qui sto bene e siamo solo all'inizio"

© foto di Imago/Image Sport

Mohamed Salah, assoluto protagonista della stagione del Liverpool, ha parlato del proprio futuro: "Sono molto felice qui e tutto va bene. Ho delle ambizioni per il futuro, con la maglia del Liverpool. Abbiamo disputato una grande stagione e ora siamo in finale di Champions League. Siamo tutti entusiasti. E' il mio primo anno qui, insieme a tanti altri, è solo l'inizio. Adesso vogliamo qualificarci per la prossima Champions in campionato e poi vincere la finale. Non sarà facile ma daremo il 100%".