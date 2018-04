Liverpool, Salah primo africano a raggiungere 30 reti in Premier League

© foto di Imago/Image Sport

Con la rete rifilata al Bournemouth, Momo Salah è arrivato a quota 30 reti in Premier League. Numeri straordinari per l'attaccante che sta trascinando il Liverpool e affronterà la Roma in semifinale di Champions League. Salah è l'ottavo giocatore a raggiungere questi numeri nel campionato inglese ma il primo africano della storia.