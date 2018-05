Liverpool, Salah sfida il Real: "La finale è un sogno, voglio vincere"

© foto di Imago/Image Sport

Mohamed Salah sfida il Real Madrid. Intervistato da UEFA.com, l'esterno d'attacco del Liverpool ha parlato così in vista della finale di Champions: "Giocare la finale è un sogno che diventa realtà, vincerla sarebbe un'impresa eccezionale. Il Real ha molta esperienza, ma è una gara secca e il passato non conta. Si gioca 11 contro 11. Al Liverpool siamo tutti amici e anche Klopp è amico di tutti in squadra. Il mister ti dà la libertà di esprimerti con il tuo stile di gioco. Ai calciatori trasmette sempre la sicurezza di poter fare ciò che vogliono in campo, e questo aiuta a giocare meglio. Questa è la sua forza ma non vale solo per me, vale per tutti. Tutti hanno fiducia e questo è il motivo per il quale segniamo così tanti gol. Il momento preferito di questa Champions? Direi il gol contro il Manchester City".