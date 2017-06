Liverpool, Salah si presenta: "Voglio vincere qualcosa con questa maglia"

© foto di Federico Gaetano

Prime parole di Mohamed Salah da giocatore del Liverpool, affidate al sito ufficiale del club: "Sono molto felice. Darò il 100% per il club e voglio davvero vincere qualcosa qui. Abbiamo una grande squadra e giocatori molto forti. Guardavo le partite della scorsa stagione e ho visto che ognuno dava il 100% per vincere. Chiunque può vedere che l'allenatore dà tutto. Spero che insieme potremo vincere qualcosa per il club, per i tifosi e per noi".