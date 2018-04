Liverpool, Salah: "Tornato in Premier per dimostrare il mio valore"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Imago/Image Sport

L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah è stato intervistato da Sky Sports UK: "Sapevo sin dal primo giorno che volevo fare qualcosa di diverso, di speciale. Al Chelsea non ho sfruttato la mia chance ma sono tornato in Premier perché volevo mostrare a tutti il mio valore. Al Chelsea non giocavo tanto, non ho avuto grandi opportunità anche se, quando le ho avute, ho dimostrato ad alcune persone che si sbagliavano. Mi ero messo in testa di avere successo qui per cui, quando ho lasciato la Premier, mi sono ripromesso di tornare e quando ne ho avuto la possibilità, l'ho fatto. Si può vedere la differenza fra quello che sono adesso e quello che ero uno o due anni fa. Ogni anno, ogni giorno, ogni mese mi metto alla prova, cerco di vedere le mie debolezze e di lavorarci, di essere una persona e un giocatore migliore".